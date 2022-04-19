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Начались переговоры Путина с Пашиняном

Президент Путин и премьер Армении Пашинян начали переговоры в Ново-Огарево

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал очную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Подмосковье. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

Переговоры представителей двух государств проходят в Ново-Огареве. Уточняется, что Путин и Пашинян сидят в креслах за небольшим круглым столом.

Планируется, что политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что в ходе визита премьера Армении в Москву планируется подписание пакета двусторонних документов.

О том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию, стало известно 16 марта. Глава армянского правительства запланировал визит в Москву после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Евгения Куликова
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