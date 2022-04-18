Пашинян обсудит с Путиным договоренности по Карабаху

Премьер Армении Пашинян встретится с Путиным для обсуждения договоренностей по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 апреля посетит с официальным визитом Россию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит с ним реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений Армении и России, стратегическое партнерство и союзничество двух стран.

Кроме того, президент и премьер намерены рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, которые были заключены 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года, а также мер по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

В начале марта Нагорный Карабах обвинил вооруженные силы Азербайджана в минометном обстреле села. Позже стало известно, что азербайджанские военные вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента.

В 1991 году Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой. Заключенное в 1994 году перемирие регулярно нарушалось, а в 2020 на линии соприкосновения вновь начались бои. Через несколько недель Армения, Азербайджан и Россия приняли заявление о прекращении огня. В результате короткой войны Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х территорий.