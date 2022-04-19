Песков прокомментировал реакцию Кремля на просьбу Медведчука об обмене

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии реакции Кремля на просьбу Медведчука об обмене

В Кремле пока не было реакции на просьбу председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука об обмене. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Никакой реакции на настоящий момент нет», — подчеркнул представитель Кремля. Вместе с тем Песков добавил, что власти видели опубликованное Службой безопасности Украины (СБУ) видеообращение оппозиционера Виктора Медведчука.

18 апреля депутат Верховной Рады Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, «которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Супруга Медведчука Оксана Марченко, в свою очередь, обращалась за помощью к Владимиру Путину, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.