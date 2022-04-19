Кадыров заявил об отправке еще одной группы добровольцев в Донбасс

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке очередной группы добровольцев из Грозного в Донбасс

Еще одна группа добровольцев отправилась из Грозного в Донбасс, в их числе сотни представителей народов России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава республики подчеркнул, что многонациональная Россия всегда была «сильна своей сплоченностью перед общей угрозой». Он напомнил о таком же единстве в период Великой Отечественной войны. «Особенно это заметно на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно отправляются из Чеченской Республики для участия в спецоперации на Украине», — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь». Покидающих населенные пункты продолжат «дальше ловить в Харькове, Киеве, где бы они ни были», добавил он.