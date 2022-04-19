Эндокринолог перечислила простые правила для повышения работоспособности

Эндокринолог Островская: надо есть меньше фастфуда и сладкого, чтобы стать энергичнее

Врач-эндокринолог, специалист по превентивной медицине Елена Островская поделилась простыми правилами повышения работоспособности в условиях высокого стресса и жизни в мегаполисе. Ее слова передает онлайн-издание «Газета.ru».

Медик пояснила, что, если не следить за своим режимом и не прислушиваться к собственному организму, это может привести к выгоранию, хронической усталости и, как следствие, болезням. По ее словам, надо постепенно менять свой образ жизни, чтобы появилась возможность уделять время себе. Островская перечислила несколько простых шагов, которые помогут встать на путь здорового образа жизни.

По ее словам, начать надо с коррекции диеты. Островская утверждает: если есть меньше сладкого и фастфуда, отказаться от красного мяса в пользу морской рыбы и в целом увеличить долю белка и клетчатки в рационе, можно стать энергичнее и стройнее.

Также специалист рекомендовала соблюдать режим сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха. Для этого засыпать надо до полуночи в темном помещении и откладывать в сторону гаджеты до того, как лечь в постель. Не менее важно, по ее словам, каждый день хотя бы час проводить при дневном свете, так как это поможет повысить продуктивность и синхронизировать биоритмы.

В заключение Островская напомнила о важности физической активности. Она посоветовала больше двигаться при любой возможности, не пренебрегать полноценным отдыхом, забывая на время о рабочих вопросах, а также регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее психолог Джудит Вуртман назвала оптимальное количество спорта, которое поможет похудеть и удержать вес. Специалист рекомендовала тратить на физическую активность в зале минимум 30 минут в день или 150-200 минут в неделю и при выборе тренировки и ее продолжительности учитывать поставленные цели.