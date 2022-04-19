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Неизвестные повредили семь служебных машин у морга ЦКБ Управделами президента

Неизвестные повредили семь автомобилей у морга ЦКБ Управделами президента в Москве

Фото: Google Street View

В московском районе Кунцево неизвестные повредили семь служебных автомобилей возле морга Центральной клинической больницы № 1 (ЦКБ) Управления делами президента России. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, которые сообщил собеседник агентства, около здания морга, расположенного на улице Маршала Тимошенко, 25, неизвестные нанесли ущерб семи служебным машинам.

Уточняется, что у транспортных средств порезаны колеса, а также имеются другие повреждения.

Ранее в Севастополе вандалы изрисовали экстремистскими и нецензурными надписями мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам. Уточняется, что надписи появились на самом обелиске и на стенах, ограждающих монумент.

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Никита Абрамов
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