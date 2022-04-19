Крупная зарубежная авиакомпания снизила цены на билеты на майские праздники

АТОР: цена перелета из Москвы в Доху с Qatar Airways начинается от 73 тысяч рублей

Крупная катарская авиакомпания Qatar Airways снизила цены на зарубежные перелеты на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что изменение стоимости авиабилетов зафиксировали отечественные туроператоры — по сравнению с ценами в первую неделю апреля тарифы к настоящему моменту снизились почти в два раза.

Например, если в начале месяца перелет по маршруту Москва — Доха в обе стороны на май стоил 160-170 тысяч рублей, то в настоящее время цена билета в оба конца начинается от 73 тысяч рублей на одного человека.

По данным специалистов АТОР, выгоднее всего на предстоящие праздники отправиться на отдых с Qatar Airways на Мальдивы, Сейшелы и в Таиланд. Так, перелет на Мальдивы в обе стороны обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей, на Пхукет можно улететь за 108 тысяч рублей, на Сейшелы — за 126 тысяч рублей.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали отечественным туристам оптимальную стоимость отдыха на Сейшельских островах на майские праздники. Цена недельной путевки с отправлением из Москвы в начале мая и проживанием в апартаментах без питания для двоих туристов начинается от 351,6 тысячи рублей.