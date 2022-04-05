Названа оптимальная стоимость путевок на любимый курорт богачей в мае

В АТОР сообщили, что стоимость отдыха на Сейшелах в мае начинается от 351,6 тысячи рублей

Эксперты туристической отрасли назвали отечественным туристам оптимальную стоимость отдыха на Сейшельских островах на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, добраться до любимого курорта богачей россияне могут только на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний. Чаще всего путешественники выбирают Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines и Ethiopian Airlines.

Цена недельной путевки с отправлением из Москвы в начале мая и проживанием в апартаментах без питания для двоих туристов начинается от 351,6 тысячи рублей. При размещении в трехзвездочном отеле со включенными в стоимость завтраками отпуск обойдется двоим отдыхающим в 374,2 тысячи рублей. Перелет осуществляется авиакомпанией Emirates с пересадкой в Дубае.

Отмечается, в марте Сейшелы посетили 1953 российских путешественника, что на 55 процентов меньше, чем в феврале. По результатам первого весеннего месяца Россия опустилась с первого на восьмую строку в списке основных въездных рынков.

С 15 марта марта Сейшельские острова разрешили полностью привитым и переболевшим коронавирусом туристам въезд на курорт без ПЦР-исследований. Теперь вакцинированные туристы, а также те, кто переболел коронавирусом за 2-12 недель до поездки, освобождаются от необходимости иметь при себе результат тестирования на COVID-19.