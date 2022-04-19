Россия попросила Черногорию объяснить сообщение главы МИД о разрыве дипотношений

Посольство РФ запросило у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений

Посольство России в Подгорице направило ноту в Министерство иностранных дел Черногории в связи с публикацией дипведомства в Twitter сообщения о разрыве дипотношений с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии пояснили, что ждут от властей соответствующих разъяснений.

18 апреля МИД Черногории опубликовал в своем Twitter заявление министра Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Спустя несколько часов сообщение было удалено, а пресс-служба внешнеполитического ведомства объяснила, что речь шла только о «видах рестриктивных мер»