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МИД Черногории заявил о необходимости разорвать дипотношения с Россией

МИД Черногории заявил о необходимости разорвать дипотношения с Россией и удалил сообщение

Фото: Pixabay

МИД Черногории опубликовал в Twitter заявление министра Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией и спустя несколько часов удалил сообщение. На это обратил внимание ТАСС.

В твите сообщалось, что Радулович в ходе совещания о применении антироссийских санкций говорил о необходимости государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры. Среди них — полный или частичный разрыв экономических и дипотношений, а также ограничение въезда в Черногорию.

Позднее пресс-служба дипведомства объяснила, что речь шла только о «видах рестриктивных мер».

8 апреля Черногория приняла пакет санкций против России в связи со специальной военной операцией на Украине. В своем обращении к членам черногорского правительства вице-премьер республики Дритан Абазович поблагодарил коллег за согласие по вопросам антироссийских рестрикций. Отмечается, что пакет санкций против России был принят после нескольких неудачных попыток. Дело в том, что вопрос ограничений стал дискуссионным между сторонниками Дритана Абазовича и премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича.

Ранее черногорское министерство иностранных дел объявило персонами нон грата четверых сотрудников дипломатического представительства России в республике. «Министерство приняло данное решение на основании оценки органов безопасности Черногории о действиях российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отмечалось в сообщении.

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Марина Совина
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