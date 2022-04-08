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Черногория приняла пакет антироссийских санкций

Вице-премьер Черногории Абазович заявил, что республика приняла санкции против России
Дритан Абазович

Дритан Абазович. Фото: Stevo Vasiljevic / Globallookpress.com

Черногория приняла пакет санкций против России в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом заявил вице-премьер республики Дритан Абазович, передает РИА Новости.

В своем обращении к членам черногорского правительства вице-премьер поблагодарил коллег за согласие по вопросам антироссийских рестрикций. Отмечается, что пакет санкций против России был принят после нескольких неудачных попыток. Дело в том, что вопрос ограничений стал дискуссионным между сторонниками Дритана Абазовича и премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича.

Ранее черногорское министерство иностранных дел объявило персонами нон грата четверых сотрудников дипломатического представительства России в республике. «Министерство приняло данное решение на основании оценки органов безопасности Черногории о действиях российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отмечалось в сообщении.

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Николай Чигасов
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