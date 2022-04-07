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Черногория решила выслать четверых российских дипломатов

МИД Черногории принял решение о высылке четверых сотрудников посольства России

Фото: Shutterstock

Черногория приняла решение о высылке четверых сотрудников дипломатического представительства России в республике. Об этом сообщает черногорское министерство иностранных дел, следует из информации на сайте Национального телевидения Черногории.

«Формальная нота о данном решении, в которой указан срок в семь дней для выезда с территории нашего государства, вручена сегодня российскому послу [Владиславу Масленникову]. Министерство приняло данное решение на основании оценки органов безопасности Черногории о действиях российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», — говорится в сообщении.

4 марта МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. Сотрудника российского посольства обязали уехать из Черногории. Ведомство также отметило, что причиной такого решения стало расследование органов госбезопасности Черногории в отношении сотрудника российского диппредставительства.

Николай Чигасов
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