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Сбросившая 35 килограммов актриса раскрыла секрет похудения

Ребел Уилсон сбросила лишний вес, постепенно уменьшая количество пищи в порциях

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, раскрыла секрет похудения. Соответствующую информацию публикует The Sun.

Звезда фильма «Идеальный голос» рассказала, что придерживается определенного плана питания, который помог ей в борьбе с лишними весом. По ее словам, она плотно завтракает, а затем постепенно уменьшает количество пищи в порциях в течение дня. Таким образом ей удается потреблять меньше калорий, не чувствуя при этом голода.

Например, чаще всего на завтрак артистка предпочитает омлет с овощами, кашу с фруктами или авокадо с копченым лососем. Обедает Уилсон, как правило, в три часа дня, выбирая запеченные овощи с рыбой или продукты с высоким содержанием углеводов. Ужин знаменитости состоит из небольшой порции белка и свежих овощей. Отмечается, что вместо перекусов актриса пьет воду или зеленый чай.

В ноябре 2021 года Уилсон также перечислила упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.

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Майя Пономаренко
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