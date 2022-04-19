Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в ряде российских регионов

Синоптик Синенков спрогнозировал резкое похолодание на Юге и Северном Кавказе

На Юге и Северном Кавказе ожидается резкое похолодание на восемь-десять градусов. Такую погоду в части российских регионов спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, его цитирует ТАСС.

«Во вторник теплый воздух, располагающийся над регионами юга России, будет уходить на север, а с запада, через Черное море, придет холодный воздух. И вместе с ним —грозовые дожди, усиление ветра», — сказал Синенков.

По его словам, на Юге и Северном Кавказе самыми неблагоприятными днями на недели станет вторник, 19 апреля, и среда, 20 апреля. Из-за похолодания столбики термометров опустятся с 22-30 градусов до 15-20 градусов, пояснил метеоролог.

Так, в Краснодаре из-за дождей и гроз 19 апреля похолодает до 20 градусов, 20 апреля — до 12-14 градусов. Потепления в регионе стоит ожидать только к воскресенью, считает специалист. Синенков также спрогнозировал похолодание в Сочи, Ялте и Ростове-на-Дону.

Заметное похолодание россиянам также пообещал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, оно ожидается в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Синоптик предупредил, что в этих регионах «погода откатится почти на месяц».