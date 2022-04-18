Россиянам пообещали заметное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал россиянам заметное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал россиянам заметное похолодание в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму.

По словам синоптика, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край ждет заметное понижение температуры в конце рабочей недели. «Погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1-3 градуса тепла, а ночью — минус 4-6 градусов к концу рабочей недели», — сказал Вильфанд.

Так, в Новосибирске температура понизится сразу на 15 градусов, а в Кемеровской области — на 20 градусов. «Из почти летней погоды придется вернуться в начало марта», — сказал он.

Вильфанд отметил, что юг европейской части России заметное похолодание настигнет уже в среду. Так, температура в среду, 20 апреля, упадет на 10 градусов.

Ранее сообщалось, что на территории центральной части России можно ожидать потепления уже в середине следующей недели, однако оно быстро сменится циклоном. До конца апреля не стоит рассчитывать на солнечную погоду с температурой выше плюс 15 градусов в течение нескольких дней.