Синоптик рассказал о погоде в России в ближайшие две недели

Синоптик Михаил Леус сообщил, что погода до конца апреля будет неустойчивой

На территории центральной части России можно ожидать потепления уже в середине следующей недели, однако оно быстро сменится циклоном. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Лентой.ру».

«Как и предполагалось в конце марта, апрель холоднее нормы на один-полтора градуса и с большим количеством осадков», — поделился Михаил Леус.

Аномалий в нынешней погоде нет, бывал и более холодный месяц Михаил Леус Ведущий специалист центра погоды «Фобос»

По словам синоптика, до конца апреля не стоит рассчитывать на солнечную погоду с температурой выше плюс 15 градусов в течение нескольких дней.

«Будет один-два дня более-менее теплых с температурой в пределах от плюс 10 до плюс 15 градусов уже в середине следующей недели, но ненадолго. Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя», — спрогнозировал специалист.

Такая неустойчивая погода сохранится в Центральной части европейской России, в том числе в Московской области, до конца апреля Михаил Леус Ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Ранее метеоролог Евгений Тишковец спрогнозировал легкие заморозки и осадки для жителей столицы в воскресенье, 17 апреля.