В Москве снова выпадет снег

Синоптик Тишковец спрогнозировал, что 16 апреля в Москве выпадет до 5 сантиметров снега

В Москве в субботу, 16 апреля, снова выпадет снег. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в столицу вернется зима — со дня пятницы, 15 апреля, в городе начнется дождь, к вечеру его интенсивность усилится. «Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега без дождя. Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров, толщиной до 3-5 сантиметров», — сказал синоптик.

Он добавил, что температура в Москве в выходные будет иметь обратный суточный ход. Так, в ночь на 16 апреля прогнозируется четыре-шесть градусов тепла, днем будет прохладнее — температура опустится до плюс трех-пяти градусов и начнет понижаться ближе к вечеру.

Метеоролог также спрогнозировал штормовой ветер со скоростью 17 метров в секунду. Он пообещал жителям города легкие заморозки и осадки в воскресенье, 17 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сильные осадки и пыльные бури в части российских регионов. По его словам, обильные осадки в ближайшее время ожидаются в Архангельской, Пензенской и Ростовской областях, а также в Крыму. Помимо этого, в Калмыкии 15 и 16 апреля пройдут пыльные бури.