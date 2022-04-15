Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве снова выпадет снег

Синоптик Тишковец спрогнозировал, что 16 апреля в Москве выпадет до 5 сантиметров снега

Фото: АГН «Москва»

В Москве в субботу, 16 апреля, снова выпадет снег. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в столицу вернется зима — со дня пятницы, 15 апреля, в городе начнется дождь, к вечеру его интенсивность усилится. «Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега без дождя. Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров, толщиной до 3-5 сантиметров», — сказал синоптик.

Он добавил, что температура в Москве в выходные будет иметь обратный суточный ход. Так, в ночь на 16 апреля прогнозируется четыре-шесть градусов тепла, днем будет прохладнее — температура опустится до плюс трех-пяти градусов и начнет понижаться ближе к вечеру.

Метеоролог также спрогнозировал штормовой ветер со скоростью 17 метров в секунду. Он пообещал жителям города легкие заморозки и осадки в воскресенье, 17 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сильные осадки и пыльные бури в части российских регионов. По его словам, обильные осадки в ближайшее время ожидаются в Архангельской, Пензенской и Ростовской областях, а также в Крыму. Помимо этого, в Калмыкии 15 и 16 апреля пройдут пыльные бури.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ выразил опасение о применении Россией ядерного удара по Украине
Психолог назвала способ быстро продвинуться по карьерной лестнице
Российский фондовый рынок открылся снижением
Начальник одного из управлений областного Минстроя предстанет перед судом
Названы условия для получения новой выплаты на детей
Разработано новое дезинфицирующее покрытие от COVID-19
В московской многоэтажке произошел смертельный пожар из-за самоката
Стало известно о прибытии около 2000 наемников в Запорожье
Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила в туалете больницы
В Москве снова выпадет снег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.