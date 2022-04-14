Вильфанд пообещал сильные осадки и пыльные бури части российских регионов

Вильфанд спрогнозировал сильные осадки в Крыму и пыльные бури в Калмыкии

В Архангельской, Пензенской и Ростовской областях, а также в Крыму в ближайшее время ожидаются сильные осадки. Синоптики также прогнозируют пыльные бури в Калмыкии 15 и 16 апреля. Ненастную погоду в части российских регионов пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Где ожидаются неблагоприятные явления, так это в Архангельской области, где будет снег, в Пензенской, где ожидаются сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 метров в секунду, а в горах — до 25-30 метров в секунду. В Ростовской и Волгоградской областях тоже неблагоприятно — сильные осадки, гроза, ветер до 25 метров в секунду», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Ивановской области в поселке городского типа Лух с 14 по 16 апреля ожидается достижение опасной отметки уровня воды. Помимо этого, такая опасность есть для города Куровское и деревни Новинки в Московской области, а также для поселка Крестцы в Новгородской области. В связи с этим метеоролог предупредил о возможных подтоплениях огородов и строений.

Ранее Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде российских регионов. По его словам, в Калининградской области, Краснодарском крае и в Республике Алтай ожидается сильный ветер. Он также заявил о начале половодья во Владимирской, Нижегородской и Саратовской областях.