Чехия вызвалась ремонтировать украинскую технику

Минобороны Чехии предоставит оружейные заводы для ремонта украинской техники

Министерство обороны Чехии заявило, что чешские оружейные заводы начнут ремонтировать поврежденную в боях технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Первый контракт на ремонтные работы уже зарезервирован за компанией Czechoslovak Group. На фирменный завод поступят украинские танки Т-64. Также ожидаются контракты на ремонт бронетранспортеров и на модернизацию украинской военной техники.

19 апреля стало известно, что Румыния передаст Украине партию летального оружия из резервов некоторых учреждений министерства обороны страны. Согласно информации, поставка вооружения станет возможной благодаря поправке, внесенной в румынское законодательство.

