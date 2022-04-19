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Румыния решила передать Украине оружие

Romania Libera: Румыния передаст Украине партию летального оружия из резервов Минобороны

Фото: Radu Sigheti / РИА Новости

Румыния передаст Украине партию летального оружия из резервов некоторых учреждений министерства обороны страны. Об этом сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Согласно информации, поставка вооружения станет возможной благодаря поправке, внесенной в румынское законодательство. Специальный указ разработало Минобороны страны. Нормативный акт внесет изменения в постановление правительства о «накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны».

В тексте готовящегося документа говорится, что причиной такого решения стала спецоперация России на Украине. После принятия данной поправки Румыния сможет поставлять вооружение не только странам-партнерам по НАТО, но и потенциальным союзникам альянса.

Ранее США доставили на Украину первую часть крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. 23 марта США завершили доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов.

17 апреля американский телеканал CNN сообщил, что на территорию Украины доставлена новая партия оружия и техники, которую президент США Джо Байден пообещал направить в середине апреля.

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Варвара Кошечкина
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