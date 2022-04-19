Аналитик назвала причину устойчивости рубля

Аналитик Мильчакова заявила, что высокие цены на нефть из РФ помогают рублю укрепляться

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова назвала причину устойчивости рубля. По ее словам, высокие цены на нефть помогают ему держаться на плаву. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«ЦБ проводит интервенции, которые поддерживают устойчивость рубля, но самый главный фактор, позволяющий рублю держаться на плаву, это высокие цены на нефть, которые многократно превышают заложенную в бюджете цену в 42,3 доллара за баррель», — пояснила специалист. Она отметила, что рубль укрепляют высокие цены на все основные российские экспортные товары: нефть, газ, уголь, металлы, зерно, удобрения — отказ каких-либо стран к их покупке приведет лишь к пересмотру географии поставок.

Мильчакова предположила, что фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или 100 за доллар в этом году не будет, даже если санкции были рассчитаны на это. Она также напомнила о резервах: более 300 миллиардов долларов остаются в России. Кроме того, Япония не смогла заблокировать часть резервов в иенах, так как законодательного обоснования для этого в стране нет. По словам аналитика, в этом году доллар будет колебаться в широком диапазоне от 70 до 100 рублей, однако зависеть ситуация на валютном рынке будет прежде всего от геополитики.

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов объяснил россиянам опасность бесконечного укрепления рубля. Как считает Блинов, слишком заигрываться с ценообразованием не стоит, даже принимая во внимание успешный опыт Банка России в этом вопросе. Допускается, что в определенный момент это возымеет обратный эффект.