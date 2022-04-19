Микки Рурк завещал все свое имущество помощнику с Украины

Голливудский актер Микки Рурк завещал все имущество личному помощнику Дмитрию Корнейчуку

Американский актер Микки Рурк решил завещать все имущество после смерти личному помощнику Дмитрию Корнейчуку. Об этом он рассказал в ходе интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

«Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Когда умрет Дима, держать песиков будет он. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса», — заявил 69-летний артист.

Корнейчук работает с Рурком на протяжении восьми лет. Известно, что Дмитрий прилетел в США с Украины и первое время не мог найти работу. Мужчины познакомились случайно, когда актер искал себе ассистента. За время их сотрудничества они стали близкими друзьями.

В марте сын французского актера театра и кино Алена Делона рассказал, что отец захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии. По словам Энтони Делона, отец заявил о намерении сделать эвтаназию в Швейцарии и уже составил завещание.

