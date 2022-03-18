Актер Ален Делон заявил о намерении сделать эвтаназию в Швейцарии

Французский актер театра и кино Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии. Об этом его сын Энтони рассказал в интервью RTL.

По его словам, отец заявил о намерении сделать эвтаназию в Швейцарии и уже составил завещание. Энтони Делон добавил, что пообещал быть рядом с артистом, когда тот решится на такой шаг.

Ранее Ален Делон в интервью телеканалу TV5 Monde признался, что он не против эвтаназии. «Во-первых, потому что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным и естественным. С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего», — считает актер.

14 июня 2020 года Делон был доставлен в медицинское учреждение Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Его госпитализировали из-за повторяющихся приступов мигрени. Позже его старший сын Энтони Делон сообщил, что артист перенес инсульт и теперь восстанавливается в одной из швейцарских клиник.

Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Актер также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».