Кремль назвал отвратительной и недопустимой русофобию за рубежом

Песков заявил, что русские в разных странах мира сталкиваются с проявлениями русофобии

Русские в разных странах мира сталкиваются с отвратительными проявлениями русофобии, что является недопустимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Такое мнение представитель Кремля высказал, комментируя запуск Ассоциацией юристов России международного гуманитарного проекта, направленного на оказание правовой поддержки россиянам, которые подвергаются дискриминации за рубежом.

Кроме того, он заявил, что любые подобные инициативы, которые направлены на помощь россиянам, столкнувшимся с русофобией, достойны высокой оценки.

«В нынешнее время (…) наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым», — объяснил Песков.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад поддерживает тренд на запрет русской культуры. Он обвинил в этом действии западные страны, а также назвал эту тенденцию актуальной.