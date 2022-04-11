Медведев обвинил Запад в запрете русской культуры

Зампред Совбеза Медведев назвал запрет на русскую культуру западным трендом для имбецилов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад поддерживает тренд на запрет русской культуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев обвинил западные страны в запрете русской культуры и назвал эту тенденцию актуальной. По его словам, "политические имбецилы" и "убогие диванные русофобы" упражняются на эту тему».

«На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема. Хотя в некоторых случаях придется добиваться правды и в судах, и иными способами, которые лучше описаны Эйзенштейном в упомянутом фильме», — отметил зампред Совбеза России.

В той же публикации Медведев заявил об отказе России закрываться от мира в «отместку идиотам». Он призвал не ожидать никакой автаркии даже в области культуры.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила страны Запада в гонении на деятелей культуры, представляющих Россию. Она напомнила, что спектакли певицы Анны Нетребко в театре «Ла Скала» отменили, а дирижера Валерия Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре.