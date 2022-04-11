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Медведев обвинил Запад в запрете русской культуры

Зампред Совбеза Медведев назвал запрет на русскую культуру западным трендом для имбецилов
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад поддерживает тренд на запрет русской культуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев обвинил западные страны в запрете русской культуры и назвал эту тенденцию актуальной. По его словам, "политические имбецилы" и "убогие диванные русофобы" упражняются на эту тему».

«На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема. Хотя в некоторых случаях придется добиваться правды и в судах, и иными способами, которые лучше описаны Эйзенштейном в упомянутом фильме», — отметил зампред Совбеза России.

В той же публикации Медведев заявил об отказе России закрываться от мира в «отместку идиотам». Он призвал не ожидать никакой автаркии даже в области культуры.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила страны Запада в гонении на деятелей культуры, представляющих Россию. Она напомнила, что спектакли певицы Анны Нетребко в театре «Ла Скала» отменили, а дирижера Валерия Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре.

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Марина Совина
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