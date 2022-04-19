Минобороны показало работу истребителей ВКС на Украине

Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей ВКС на Украине

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34. Видео публикует телеканал «Звезда».

Поясняется, что на ролике, среди прочего, демонстрируется уничтожение объектов военной инфраструктуры ВСУ с помощью высокоточных ракет Х-29 класса «воздух-поверхность», а также работа наземных технических служб.

Ранее 19 апреля основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский опубликовал видео ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе. Как прокомментировал он кадры, «даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо». «Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки», — заключил он.