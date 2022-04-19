В Казани школьнице удалили грудь весом 12 килограммов

В Казани врачи провели школьнице операцию по уменьшению груди на 12 килограммов

В Казани школьнице по имени Виктория провели операцию по уменьшению груди, удалив лишнюю ткань весом 12 килограммов, после трех лет ожидания хирургического вмешательства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации «КП», Вике было 11 лет, когда ее грудь начала стремительно расти. Тогда ее классная руководительница посоветовала родителям показать девочку врачам, и мама вместе с дочкой обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Татарстана. «Она была в ужасном настроении. Измученная, сутулая, одна грудь у нее весила пять килограммов, вторая — семь», — рассказывает о первой встрече с Викой врач-акушер-гинеколог ДРКБ Лилия Хайруллина.

Врачи проверили девочку, но не смогли поставить диагноз. На тот момент грудь Вики свисала уже до живота, когда она сидела. «Не хотела выходить из дома — ей было тяжело и стыдно. Обычный поход в магазин за хлебом оборачивался неприятностями и сильными болями в спине», — рассказала мама школьницы.

Вику госпитализировали в эндокринологическое отделение, однако с началом пандемии коронавируса плановую операцию в ДРКБ пришлось перенести. Врачи обратились за помощью к коллеге из частной клиники хирургу-онкологу Максиму Дружкову. Он диагностировал гигантомастию.

«В этом случае особенность связана с генетическими факторами в сочетании с гормональными. Наслоение привело к гигантизму. Такое бывает, но должно произойти стечение обстоятельств, которые к этому приводят», — объяснил состояние школьницы Дружков.

Вике потребовалась пластическая операция по уменьшению груди, но в частной клинике проводить их детям нельзя по закону, а в детских государственных больницах не работают нужные специалисты. Тем не менее Дружков согласился прооперировать школьницу в стенах ДРКБ.

По сообщению «КП», операцию, которую девочка ждала три года, продлилась два часа. Ей удалили лишнюю ткань с груди весом 12 килограммов. В больнице отметили, что пациента с подобной аномалией в их практике еще не было.

Ранее сообщалось, что женщина решила уменьшить грудь и едва не умерла из-за ошибки хирургов. 29-летняя Тиффани Миллс рассказала о ряде неудачных операций, которые она перенесла в январе 2022 года. Врачи перепутали данные героини материала с документами другой пациентки, вживив ей грудные имплантаты, а также сделав подтяжку живота и четыре липосакции в разных зонах. Проснувшись через несколько часов после процедуры, Миллс с ужасом обнаружила, что ее тело полностью «перекроили» без ее ведома.