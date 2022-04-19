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Названы четыре способа сохранить близость в отношениях за пределами спальни

Автор книг об отношениях Хаус: секс не лучший способ сохранить близость в паре надолго

Фото: Shutterstock

Автор книг об отношениях и коуч Лорел Хаус назвала четыре доступных способа сохранить близость в отношениях, и, по ее словам, которые приводит онлайн-издание POPSUGAR, секс не лучший способ достичь ее.

Хаус заявила, что секс и подлинная близость — не одно и то же, и процесс создания крепких эмоциональных, духовных и ментальных связей выходит далеко за пределы спальни. По ее словам, в романтических отношениях каждый партнер должен чувствовать себя комфортно и в безопасности, потому важно создать ощущение единства, общности интересов и мировоззрений и сохранить его надолго. Базироваться только на сексе отношения не могут.

Коуч рекомендовала парам обязательно ходить на свидания, даже если влюбленные давно живут вместе. Романтические встречи необязательно должны проходить в ресторанах или на экскурсиях, ужин можно устроить даже дома, но он должен отличаться от обычного вечернего приема пищи. «Сделайте над собой усилие. Красиво оденьтесь, даже если вы никуда не собираетесь выходить, зажгите свечи, достаньте красивую посуду — в общем, вложитесь в это свидание эмоционально», — пояснила Хаус, добавив, что планирование поможет создать атмосферу, которая поможет отношениям развиваться.

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Следующая рекомендация эксперта — больше разговаривать друг с другом. Интересные и глубокие беседы без запретных тем и страха осуждения помогут сделать связь партнеров более глубокой и доверительной. Не менее эффективным способом сохранить близость, и улучшить отношения, по словам Хаус, станет умение пошутить и посмеяться друг над другом.

В качестве заключительного совета коуч посоветовала парам найти общее хобби. Это может быть совместный просмотр фильмов, чтение книг, вечер за настольными играми или что-то еще, что можно делать вместе, находясь на одной территории. «Если вы можете чувствовать себя комфортно и спокойно рядом друг с другом, без необходимости заполнить тишину словами, вы достигли высокого уровня близости, и ваша пара существует в пространстве любви, которое вы создали совместными усилиями», — подытожила Лорен Хаус.

Ранее терапевт и эксперт по отношениям Бритт Франк рассказал, как загладить вину перед партнером после ссоры и вернуть доверие. Специалист посоветовал вместо постоянных извинений выполнять психологическую практику из четырех шагов.

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Наталья Обрядина
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