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Психолог посоветовал перестать извиняться перед партнером

Психолог Франк: загладить вину после ссоры поможет психологическая практика

Фото: Milan Popovic / Unsplash

Терапевт и эксперт по отношениям Бритт Франк рассказал, как загладить вину перед партнером после конфликта и восстановить доверие в отношениях. В интервью для mindbodygreen он посоветовал выполнить психологическую практику из четырех шагов, чтобы перестать впустую извиняться перед возлюбленным и начать совместно прорабатывать проблемы в отношениях.

Франк объясняет, что извинения перед партнером, после которых не следует работа над ошибками, — это самый быстрый способ потерять доверие в отношениях. «Смысл извинений состоит в том, чтобы признать задетые чувства, выразить сожаление по поводу ошибки или недопонимания и представить план, как избежать повторения. Однако слово "извини" само по себе ничего не значит и не поможет спасти отношения», — отмечает психолог.

По его словам, чтобы восстановить отношения после ссор, нужно сделать совместную практику из четырех шагов, которая позволит проработать конфликтную ситуацию в отношениях. Он советует начать с осознания личных ошибок и признания собственной неправоты, чтобы понять, почему обидевший партнера поступок был ошибкой. Далее он рекомендует понаблюдать за изменениями в поведении возлюбленного, обсудить конфликт и обрисовать план поведения в подобных ситуациях на будущее.

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Как отмечает Франк, с помощью этой техники можно не только понять причину своих ошибок, но и позволить партнеру чувствовать себя услышанным. «Ваш партнер может чувствовать себя защищенным, потому что вы составили план действий по предотвращению подобной проблемы в будущем. Это позволяет не копить обиды и создает пространство для эмоциональной близости», — подчеркивает психолог.

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Елена Матвиенко
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