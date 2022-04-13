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Объяснен вред дружбы с влюбленными парами

Коуч по отношениям Луанна Уорд посоветовала не шутить над одинокими друзьями

Фото: Unsplash

Австралийский коуч по отношениям Луанна Уорд в интервью для Daily Mail рассказала, что влюбленные пары могут терять друзей из-за нетактичного поведения. Она посоветовала не шутить над одинокими друзьями, чтобы не ранить их чувства и дала ряд рекомендаций для общения без вреда для дружбы.

Коуч объяснила, что друзья могут избегать встреч с влюбленными парами, потому что те нарушают этикет и перечислила ряд ошибок, которые допускают пары при общении с друзьями.

Безобидные шутки и ирония в сторону одиноких друзей, по ее словам, не только ставят их в неловкое положение, но и могут стать серьезной причиной для обиды. Кроме того, как отмечает Уорд, не все хотят слышать об идеальных отношениях пары, поэтому она посоветовала не хвастаться любовными победами и романтическими историями. Демонстративные объятия, публичные ссоры с партнером, а также приступы ревности и флирта в сторону одинокого друга не только смутят его, но и заставят поволноваться партнера, предупредила коуч.

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Уорд посоветовала вдохновлять одиноких товарищей на поиск второй половинки, но при этом проявлять эмпатию и заботу об их чувствах.

Ранее психолог назвала способ вновь поверить в любовь после измены. Чтобы проработать травмирующий опыт и не бояться заводить новые романы, психолог советует заранее представить самый худший сценарий развития отношений, а затем придумать план действий в такой ситуации.

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Елена Матвиенко
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