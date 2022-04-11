Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала способ вновь поверить в любовь после измены

Психолог Эрин Леонард: после измены психика вырабатывает защитные механизмы

Фото: Shutterstock

Психолог и автор трех книг об отношениях Эрин Леонард назвала способ восстановить веру в любовь после предательства или измены в прошлом. В статье для Psychology Today она рассказала, что негативный опыт мешает построить новые отношения и призвала проработать травмирующие воспоминания.

Психолог отметила, что обнаруживший факт измены человек, как правило, испытывает сильную эмоциональную боль, поэтому после этого трудно вновь поверить в любовь. Леонард объясняет это бессознательными защитными механизмами психики, которые стремятся уберечь человека от повторных болезненных переживаний в будущем.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января

По ее мнению, если не проработать травмы прошлого, построить новые отношения или восстановить старые не получится: подозрительность и страх быть обманутым заставят человека видеть каждого потенциального партнера только в негативном свете, а в любом поступке изменника видеть намек на новый роман.

Чтобы проработать травмирующий опыт и не бояться заводить новые романы, психолог советует заранее представить самый худший сценарий развития отношений, а затем придумать план действий в такой ситуации. Это, по ее мнению, убережет от эмоциональной боли и поможет побороть страх предательства. Как отмечает Леонард, если и без партнера жизнь будет приносить удовольствие, то и пережить измену будет гораздо легче.

Ранее психолог поделилась советами по безопасному поиску отношений в сети. Она рассказала, на что обращать внимание, чтобы не разочароваться в потенциальном избраннике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Оценены последствия превращения доллара в оружие США
Увеличилось число погибших в результате взрыва бытового газа в Подмосковье
Донецк вновь обстреляли снарядами ВСУ
Названа причина взрыва газа в Подмосковье
Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter
Стало известно о возвращении Сталиным неоклассики в СССР
Джокович высказался о статусе первой ракетки мира
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье
Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась секретом похудения
Психолог назвала способ вновь поверить в любовь после измены
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.