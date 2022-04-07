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Психолог поделилась советами по безопасному поиску отношений в сети

Психолог Никольская посоветовала не врать в анкете, чтобы найти любовь на сайтах знакомств

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Российский психолог Анна Никольская рассказала, как знакомиться в сети на сайтах знакомств и на что обращать внимание, чтобы не разочароваться в потенциальном избраннике и не угодить в лапы афериста. Специалист поделилась несколькими советами по безопасному поиску отношений в интернете с Пятым каналом.

В первую очередь, по ее мнению, надо правильно преподнести себя. Никольская посоветовала выбирать для своего профиля жизнерадостные портреты: «Ваша фотография должна быть обязательно открытая и оптимистичная. Вы должны улыбаться. Люди, когда смотрят на вашу фотографию, должны видеть, что перед ними открытый, приятный, позитивный человек». Лучше выбирать снимки, сделанные на нейтральном фоне — без ковров, шашлыков, детей и домашних животных. Слишком откровенных или эротических изображений тоже стоит избегать, если хочется найти настоящую любовь, а не приключения.

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Также психолог рекомендовала не врать в анкете профиля: не надо занижать свой возраст и размещать на своей странице фотографии, сделанные 10-15 лет назад. Это поможет избежать разочарования с обеих сторон при реальной встрече.

Также, по мнению Никольской, очень важно как можно скорее перейти от переписки к общению по видеосвязи или по телефону. Она предупредила, что часто даже по голосу можно понять, что человек не тот, за кого себя выдает, или не тот, с кем захочется встретиться в реальной жизни. В заключение специалист напомнила, что нужно всегда помнить об осторожности — на сайтах знакомств много аферистов и мошенников.

Ранее сообщалось, что 82-летняя Айрис Джонс рассталась с 36-летним мужем из Египта после краткого воссоединения. Причиной разрыва отношений пенсионерки с молодым избранником стал его отец.

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Наталья Обрядина
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