82-летняя пенсионерка рассталась с 36-летним мужем-арабом из-за его отца

82-летняя Айрис Джонс рассталась с 36-летним мужем из Египта после краткого воссоединения

82-летняя жительница Великобритании Айрис Джонс вновь рассталась с молодым мужем-арабом после краткого воссоединения. Об этом сообщает Daily Mail.

Пенсионерка познакомилась с 36-летним египтянином Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом в социальных сетях, а спустя год пара официально зарегистрировала брак в Каире. Супруги стали звездами ток-шоу, в которых делились подробностями интимной жизни и уверяли, что брак заключен по любви. Первоначально пара строила отношения на расстоянии, однако в 2021 году Ибрахиму удалось получить британскую визу и ненадолго приехать к жене.

По информации Daily Mail, воссоединение было недолгим. Вскоре мужчине пришлось снова улететь в Каир, чтобы навестить заболевшего отца. «После месяца отсутствия мой замечательный муж примет меня такой, какая я есть, потому что в этом и заключается любовь», — приводит Daily Mail слова Джонс. Британка в беседе со СМИ не скрывала, что тяжело переносит разлуку с мужем и скучает по нему.

Ранее сообщалось, что Айрис Джонс удалось помириться со своей семьей. После того, как пенсионерка публично раскрыла подробности своей интимной жизни, сыновья перестали с ней общаться.