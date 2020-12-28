Вышедшая замуж за молодого араба старушка положила конец семейной вражде

Пожилая британка, вышедшая замуж за 35-летнего возлюбленного из Египта, помирилась с сыновьями, резко выступавшими против ее брака. Об этом сообщает LADBible.

Сыновья 81-летней Айрис Джонс (Iris Jones), 54-летний Стивен и 53-летний Даррен, поссорились с матерью после того, как она пришла со своим молодым женихом Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом (Mohamed Ahmed Ibriham) в телешоу This Morning. Старушка в красках описала свою сексуальную жизнь: она заявила, что в первую ночь они потратили целую упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить. Выпуск передачи стал хитом, а ее сыновья решили, что мать их опозорила, и практически полностью перестали с ней общаться.

Тем не менее Джонс удалось положить конец семейной вражде. Она приехала в Великобританию 11 декабря и помирилась с детьми. Сыновья пошли ей навстречу, так как не хотели оставлять мать одну на Рождество, которое отмечается в Великобритании 25 декабря. В итоге они провели праздник вместе, при этом Джонс была в медицинской маске и ничего не трогала руками.

«Мои мальчики приняли тот факт, что у нас все по-настоящему. Мы с ним искренне любим друг друга», — сказала британка. Она добавила, что не общалась с супругом в Рождество, так как он не отмечает его из-за своей веры. Несмотря на то что Джонс тоже приняла ислам, она все же не смогла отказаться от праздника.

Британка очень скучает по мужу, с которым прожила три месяца в Каире. Ей пришлось вернуться в Великобританию, так как она плохо переносила жару. Ибрихаму пока не дают визу, поэтому они не могут воссоединиться. Джонс называет пыткой каждый день без него.

Джонс и Ибрихам познакомились в Facebook в 2019 году, завели роман по переписке, после чего британка прилетела к арабу в Каир. Тогда он бросил работу, чтобы проводить больше времени с возлюбленной. Мужчина живет в трехкомнатном доме вместе с двумя младшими сестрами и младшим братом. У Джонс в Великобритании есть дом с верандой, также она каждую неделю получает пенсию в 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) по инвалидности. Она была замужем, но развелась более 40 лет назад.