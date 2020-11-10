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80-летняя старушка вышла замуж за 35-летнего араба и приняла ислам

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Фото: страница Iris Jones в Facebook

80-летняя британка вышла замуж за 35-летнего возлюбленного, о страстном сексе с которым хвасталась на всю страну. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Айрис Джонс (Iris Jones) из английского графства Соммерсет прославилась на всю Великобританию, когда пришла в телешоу This Morning со своим возлюбленным из Египта Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом (Mohamed Ahmed Ibriham). Они познакомились в Facebook в 2019 году, завели роман по переписке, после чего британка прилетела к арабу в Каир. В эфире влюбленные утверждали, что у них отношения мечты, и раскрывали подробности своей сексуальной жизни. Джонс заявила, что в их первую ночь они потратили целую упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить. Выпуск передачи стал хитом.

Теперь стало известно, что пара поженилась в Египте. Ради своего возлюбленного британка приняла ислам. Ее муж утверждает, что их брак был заключен исключительно по любви. «Я не хочу ни ее гражданства, ни ее денег. Я доволен своей жизнью, я работаю и, слава Аллаху, у меня есть свои накопления», — заявил Ибрихам. Он добавил, что любовь слепа, и хотя его избранница старше его матери на 20 лет, это не имеет для него никакого значения.

До того, как Джонс прилетела в Каир, египтянин работал инспектором по сварке. Он бросил работу, чтобы проводить больше времени с возлюбленной. Он живет в трехкомнатном доме вместе с двумя младшими сестрами и младшим братом. У его жены есть дом с верандой, также она каждую неделю получает пенсию в 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) по инвалидности. Джонс была замужем, но развелась больше 40 лет назад.

Ранее сообщалось, что престарелый британский священник Филип Клементс, прославившийся романом с 27-летним румынским манекенщиком Флорином Марином, скончался во время карантина, оставив мужу-изменнику богатое наследство. Марин заявил, что не планирует долго горевать по покойному, так как он бы это не одобрил.

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