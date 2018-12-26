Престарелый священник потерял все из-за молодого мужа-изменника и простил его

Бывший британский священник, 80-летний Филип Клементс (Philip Clements), вновь сошелся со своим молодым мужем — 25-летним Флорином Марином (Florin Marin), манекенщиком из Румынии. Об этом сообщает издание The Sun.

Пара, поженившаяся в апреле 2017 года, рассталась уже через пять месяцев. В декабре того же года Клементс жаловался журналистам, что переехал ради возлюбленного в Румынию и для этого продал свой дом. Однако Марин не оценил жертву супруга и постоянно пропадал на вечеринках. Пенсионер из Великобритании не смог выучить румынский и найти себе друзей, почувствовал себя «одиноким и жалким» и в итоге вернулся на родину, где поселился в пристройке у друга.

Несмотря на разрыв, пара не прекращала общение, и вскоре мужчины смогли помириться. Сейчас они поддерживают свободные отношения на расстоянии, так как Марин работает в Испании. Супруги каждый вечер переписываются в мессенджере.

Материалы по теме Гены решают Почему мужчины рождаются геями

«Я люблю его до дрожи. Если бы мы расстались навсегда, я стал бы самым несчастным человеком на свете. Без него я чувствовал себя, как без руки или без ноги», — признался Клементс. Марин назвал супруга «милым и славным мужчиной». Манекенщик добавил, что его мужу пришлось очень нелегко, так как он столкнулся с новой для себя культурой и многого не понимал. «Да, мы разные, но это и делает наши отношения особенными. Людям с одинаковыми характерами и темпераментами, должно быть, скучно вместе», — предположил он.

Мужчины иногда приезжают друг к другу и мечтают о совместной жизни. Марин заверил, что непременно станет сиделкой для мужа, если тот вдруг заболеет. Он с негодованием отверг предположения о том, что заключил брак из-за денег, и заявил, что его не волнует общественное мнение.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!