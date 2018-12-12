«Скользкая» дыра в туалете для гомосексуалов породила споры в Австралии

Музей Западной Австралии купил дверь общественного туалета и собирается выставлять ее как экспонат. Об этом сообщает информационный портал Qnews.

Дверь была установлена в уборной на одной из железнодорожных станций города Перт. Этот туалет был одним из самых известных в городе мест встреч и знакомств гомосексуалов в то время, когда однополые отношения были запрещены законом. В 1997 году уборную снесли, но один из местных гей-активистов Нил Бакли (Neil Buckley) сумел спасти фрагменты.

«Я уверен, что этот экспонат пробудит в мужчинах теплые воспоминания о временах, когда они знакомились на "точках" с другими геями для дружбы, отношений или быстрого секса», — сказал он журналистам. По его словам, подобные «точки» были очень важной частью гей-культуры страны, о которой мало говорят. «К сожалению, сейчас это явление исчезло после установки автоматических кабинок и появления онлайн-приложений для гей-знакомств», — добавил он.

Глава краеведческого музея Алек Коулс (Alec Coles) считает, что приобретение двери в коллекцию обосновано целью экспозиции — представить жизнь всех слоев общества. «Очевидно, сообщество ЛГБТКИА+ — важная часть жителей Перта, — пояснил он. — Музеи — это безопасное место для опасных идей. В музее можно взвешенно и, надеюсь, без злобы, изучить противоречивые и спорные вещи».

Приобретение музея вызвало критику со стороны теневого министра культуры и искусств парламента штата Тони Крстицевича (Tony Krsticevic). Политик счел тему «точек» слишком «скользкой» и отметил, что в музей будут ходить дети, и им надо будет как-то объяснить наличие такого экспоната. Министр культуры Дэвид Тэмлмэн (David Templeman) не увидел в двери ничего предосудительного и заявил, что задачей музея является сохранение наследия разных слоев населения для будущих поколений.

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