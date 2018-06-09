Гей-парады добрались до Антарктиды

В Антарктиде впервые пройдет гей-парад, в нем поучаствуют 10 человек. Об этом сообщило издание QNEWS Magazine.

Мероприятие организовывают сотрудники крупнейшей американской полярной станции Мак-Мердо Эван Таунсенд (Evan Townsend) и Шон Уолдрон (Shawn Waldron). Они признались, что найти участников было довольно легко: «У нас было несколько мероприятий для ЛГБТ-людей, и они туда приходили. К тому же, поскольку тут мало людей, вычислить их не было сложно».

Парад пройдет в июне, так как в этот месяц по всей территории США проходят гей-парады. В это время в Антарктиде полярная зима, поэтому на станции осталось только 133 человека, тогда как с декабря по февраль там работает около 900 сотрудников. Организаторы окончательно не решили, что войдет в программу мероприятия, но они предполагают, что устроят гей-бар и ночной показ фильмов, а также пройдут по главному зданию станции с флагами.

В апреле перед наступлением полярной ночи Таунсенд и его единомышленники сделали фотографию с радужным флагом — символом ЛГБТ-сообщества.

В 2016 году в Антарктиде впервые был установлен радужный флаг активистами из организации Planting Peace, объявившими ее «первым дружественным к ЛГБТ материком».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!