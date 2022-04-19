Шольц высказался о финансовой помощи Киеву в рамках G7

Канцлер Германии Шольц счел возможным направить Киеву 50 миллиардов евро в рамках G7

Канцлер Германии Олаф Шольц счел возможным предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро в рамках Группы семи (G7). Об этом он заявил по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран, передает ТАСС.

«В рамках нашего председательства в Группе семи мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в надлежащем объеме», — отметил Шольц.

По словам главы правительства Германии, значительная часть средств уже выделена Киеву, и сейчас перед странами стоит задача выделить полную сумму.

В ходе выступления канцлер ФРГ вновь призвал Россию прекратить специальную военную операцию на Украине, вывести войска с территории Украины и договориться об установлении режима прекращения огня. Шольц уточнил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что ряд стран, среди которых и Германия, задумали увеличить военные расходы на фоне российской спецоперации на Украине. Отмечается, что Lockheed Martin, в частности, производит истребители F-35, которые планирует закупить Германия, а также вертолеты Black Hawk и системы противоракетной обороны. При этом Lockheed Martin оставила годовой прогноз продаж неизменным на уровне 66 миллиардов долларов.