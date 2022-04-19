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В США задумали увеличить производство оружия для Украины

WSJ: корпорация Lockheed Martin обсуждает с Пентагоном увеличение выпуска оружия для ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Крупнейший американский производитель оружия, корпорация Lockheed Martin обсуждает с Министерством обороны США вопрос увеличения выпуска оружия для Украины, сообщает Wall Street Journal.

«Lockheed Martin Corp заявила, что ведет переговоры с Пентагоном об увеличении производства оружия, предназначенного для Украины», — говорится в сообщении.

Lockheed Martin рассказала о росте числа запросов от западных правительств на дополнительное производство оружия. Кроме того, ряд стран, среди которых и Германия, задумали увеличить военные расходы на фоне российской спецоперации на Украине. Отмечается, что Lockheed Martin, в частности, производит истребители F-35, которые планирует закупить Германия, а также вертолеты Black Hawk и системы противоракетной обороны.

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Помимо прочего, сообщается, что Lockheed Martin оставила годовой прогноз продаж неизменным на уровне 66 миллиардов долларов. Руководство заявило, что дополнительное производство оружия для Украины не окажет немедленного влияния на финансовые показатели компании.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе Соединенным Штатам. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, заявила, что США «не будут спекулировать на пустых угрозах» российских властей.

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Алина Гончарова
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