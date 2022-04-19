Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на Мосбирже 19 апреля закрылись снижением основных индексов

Торги на Мосбирже во вторник, 19 апреля, закрылись снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. К вечеру индекс Мосбиржи сократился на 0,85 процента до 2280,60 пунктов, РТС просел на 0,77 процента до 919 пунктов. Ближе к закрытию торгов индекс Мосбиржи потерял уже 1,08 процента, а РТС отыграл падение оказался в плюсе на 0,63 процента.

В красной зоне оказались ценные бумаги TCS (-9,39 процента), НМТП (-9 процента), «Петропавловска» (-6,87 процента), «Совкомфлота» (-6,22 процента), «Самолета» (-5,56 процента), ТМК (-5,50 процента). В плюсе удерживаются акции «Северстали» (+3,80 процента), ТГК-1 (+1,93 процента), «РусГидро» (+1,19 процента), Fix Price (+0,91 процента), НЛМК (+0,47 процента), Алроса (+0,28 процента).

На валютной секции рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1,9 процента, отступив в район 78,2 рубля, евро, напротив, прибавил 0,4 процента, поднявшись до 84 рублей. Как сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, курс на уровне 80 рублей за доллар является «обоснованным» в текущих условиях. «У нас ситуация в финансовом секторе остается стабильной. Рубль на прошлой неделе торговался на уровне около 80 рублей за доллар США. Считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях», — говорил он.

В целом негативной динамике способствует сохранение геополитических рисков, а также неоднозначный внешний фон. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на Лондонской бирже ICE теряет более 5 процентов к закрытию предыдущей сессии и торгуется ниже 108 долларов за баррель. По состоянию на 18:40 по московскому времени Brent стоила 107,39 доллара.

Ранее стало известно, что Московская биржа захотела перенять опыт Ирана. Кроме того, Москва и Тегеран собираются развивать двусторонние торговые отношения и «взаимодействие на уровне валютных рынков, чтобы обеспечивать платежи». Иран при этом заинтересован в российских инвестициях, которые теперь будет проще проводить из-за наложенных на Россию санкций.