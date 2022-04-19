Невестку солистки Большого театра обокрали на 1,2 миллиона рублей

Невестку солистки Большого театра Калерии Студенкиной обокрали на 1,2 миллиона рублей

У невестки 92-летней солистки балета Государственного Академического Большого театра Калерии Студенкиной украли более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Родственница балерины позвонила в банк и попросила заблокировать ее карту, когда обнаружила многочисленные смс о списании средств со счета. Однако в организации заявили, что вернуть деньги нельзя, а также посоветовали женщине обратиться в полицию.

Сейчас делом о краже средств в размере более одного миллиона рублей занимаются правоохранительные органы, однако им пока не удалось найти злоумышленников.

«43-летняя жительница Москвы сообщила о том, что с ее счета неизвестными лицами без ее согласия были списаны денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что переводы были осуществлены несколькими транзакциями на несколько счетов, принадлежащих разным лицам», — сообщил источник изданию.

Калерия Студенкина являлась солисткой Большого театра на протяжении 20 лет. За время своей карьеры артистке также удалось сняться в нескольких советских фильмах, таких как «Эта веселая планета» и «Сибириада».

Ранее стало известно об ограблении обладателя двух премий «Грэмми», оперного певца Ильдара Абдразакова. В особняк артиста, расположенный в Подмосковье, проникли злоумышленники, украв деньги и драгоценные украшения на сумму в несколько миллионов рублей.