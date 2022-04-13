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Дом обладателя двух премий «Грэмми» обокрали в Подмосковье

Особняк обладателя двух премий «Грэмми» Ильдара Абдразакова обокрали в Подмосковье

Фото: Manfred Siebinger / Globallookpress.com

Загородный дом 45-летнего заслуженного артиста России, обладателя двух премий «Грэмми», оперного певца Ильдара Абдразакова обокрали на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Из семейного особняка артиста похитили 12 часов люксовых брендов, наличные деньги, а также ювелирные украшения. В полицию обратилась теща Абдразакова, 62-летняя Татьяна Гвилава. Женщина рассказала, что злоумышленник проник в дом через незапертую заднюю дверь в период между вечером 11 апреля и утром 12 апреля.

На первом этаже он обнаружил кошелек, из которого забрал наличные деньги: евро, доллары и фунты стерлингов. После этого грабитель нашел комод с ювелирными украшениями и часами. Сумма предварительного ущерба после ограбления составила 2,3 миллиона рублей, однако она может увеличиться после точного подсчета украденных из дома вещей.

Ситуацию усложняет и тот факт, что ни на территории загородного участка, ни внутри особняка нет видеокамер, а потому на поиск преступника может уйти больше времени.

В марте этого года обокрали лондонский особняк бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма. Грабитель нанес ущерб в размере 1000 фунтов.

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Анастасия Астахова
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