Особняк Дэвида Бекхэма в Лондоне обокрали

Лондонский особняк бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма обокрали

Лондонский особняк бывшего полузащитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма обокрали. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 28 февраля. 44-летний экс-игрок национальной команды находился в доме, но не заметил проникновения туда злоумышленника. Вор оказался в спальне, расположенной на втором этаже особняка. Он украл ценности на тысячи фунтов, отметили в Daily Mail.

Бекхэм с супругой Викторией и 10-летней дочерью Харпер находились на первом этаже. Последствия кражи обнаружил 17-летний сын бывшего футболиста Круз. Вернувшись домой, именно он увидел осколки стекла от разбитого окна. Отец семейства вызвал полицию.

По версии следствия, вор — участник организованной группы, которая намеревалась совершить кражи и в других домах района той ночью. Пока полиция не задержала подозреваемого.

Бекхэм известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал» и «Милан». В США хавбек защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси», а перед завершением спортивной карьеры успел поиграть за «Пари Сен-Жермен». Бекхэм — владелец клуба «Интер Майами».