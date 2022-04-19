В Европарламенте призвали создать союз Польши с Украиной

Депутат Европарламента Яки призвал создать союз Польши с Украиной на фоне спецоперации РФ

Депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость» Патрик Яки призвал создать союз Польши с Украиной. Об этом он заявил в интервью wPolityce.

По его словам, Варшава на фоне российской спецоперации на Украине может построить большой проект в Центрально-Восточной Европе и сформировать союз с Киевом.

«Положение Польши всегда было ее проблемой. На протяжении веков поляки подвергались имперскому напору. У нас появился прекрасный шанс снова построить что-то большое», — сказал депутат.

Яки также добавил, что партнерство с Польшой ускорит вступление Украины в Европейский союз.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что республика готова стать страной-гарантом безопасности Украины. Он сообщил о готовности Варшавы отвечать за безопасность в регионе. «Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять эту роль. Если такое решение будет принято, то мы не будем уклоняться», —рассказал дипломат.