Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Замглавы МИД Польши заявил о готовности страны стать страной-гарантом безопасности Украины

Польша готова стать страной-гарантом безопасности Украины, заявил замглавы МИД республики Павел Яблоньский в эфире «Польского радио».

Яблоньский заявил о готовности Варшавы отвечать за безопасность в регионе. «Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять эту роль. Если такое решение будет принято, то мы не будем уклоняться», —рассказал дипломат.

2 апреля член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев обратился к Пекину с просьбой о гарантиях безопасности. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу. По его мнению, данный вопрос проработан с Китаем гораздо меньше, чем с другими странами, с которыми ведется обсуждение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обменялся с несколькими странами проектами документов по гарантиям безопасности. «Нам нужны гарантии безопасности со стороны ведущих государств», — сообщил он в интервью. При этом Зеленский подчеркнул, что речь может идти как о членах НАТО, так и о странах, не входящих в альянс.