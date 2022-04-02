Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина обратилась к Китаю с просьбой о гарантиях безопасности

Член делегации Украины Арахамия заявил, что Киев попросил Китай о гарантиях безопасности

Фото: Pixabay

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев обратился к Пекину с просьбой о гарантиях безопасности. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua».

«С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины», — говорится в сообщении. Также уточняется, что, по мнению Арахамии, данный вопрос проработан с Китаем гораздо меньше, чем с другими странами, с которыми ведется его обсуждение.

Ранее крыло республиканской партии США, поддерживающее бывшего американского президента Дональда Трампа, обсудило на экстренном совещании опасность вмешательства страны в конфликт на Украине и выступило против помощи стране. Основная мысль, к которой пришли представили партии во время встречи, была в том, что «любая помощь Украине равносильна причинению ей вреда».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о «самом страшном» на Украине
В Белоруссии пообещали накормить «и себя, и россиян»
Диетолог назвала нежелательные продукты для людей с заболеванием ЖКТ
В Chanel объяснили отказ продавать товары россиянам
Раскрыта ключевая роль назальной вакцины от коронавируса
Украина обратилась к Китаю с просьбой о гарантиях безопасности
Лондон передаст Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун» и барражирующие снаряды
Песков назвал Урганта патриотом
«Росатом» и МАГАТЭ договорились «оставить политику за скобками»
В США выступили против помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.