В республиканской партии США выступили против помощи Украине и вмешательства в конфликт

Крыло республиканской партии США, поддерживающее бывшего американского президента Дональда Трампа, обсудило на экстренном совещании опасность вмешательства страны в конфликт на Украине и выступило против помощи стране. Об этом сообщило издание Politico.

Основная мысль, к которой пришли представили партии во время встречи, была в том, что «любая помощь Украине равносильна причинению ей вреда».

Как заявил кандидат на пост конгрессмена от штата Вашингтон Джо Кент, политический истеблишмент «твердо намерен втянуть в катастрофический конфликт с Россией». «Мы должны быть прагматиками... Неоконсерваторы... опьянены властью, они кровожадны, и им нельзя верить», — отметил он.

По словам члена палаты представителей республиканца от штата Монтана Мэтта Розендейла, он не поддерживает все законопроекты, направленные против России. Он отметил, что «жизнь на Украине печальна и трагична», однако властям США необходимо больше внимания уделять гражданам своей страны, например, тем, кто погибает от передозировки наркотиками.

Издание подчеркивает, что Трамп смог изменить представление о президенте России Владимире Путине. Даже военная операция России на Украине не побудила Трампа изменить его «любовь» к российскому президенту.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что настоящая причина помощи президента США Джо Байдена Украине кроется в его желании «сдерживать» Россию.