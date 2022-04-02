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В США назвали настоящую причину помощи Байдена Украине

Член конгресса США Грин заявила, что Байден помогает Украине, чтобы «сдерживать» Россию

Настоящая причина помощи президента США Джо Байдена Украине кроется в его желании «сдерживать» Россию. Об этом написала член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте.

«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», — написала конгрессвумен.

Ранее Грин осудила решение американских властей выделить деньги в рамках помощи Украине и призвала отказаться от поддержки украинских военных. По ее словам, они «пытают собственный народ». «Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к группировкам нацистов, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей», — написала конгрессвумен в Twitter.

Марина Совина
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