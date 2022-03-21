Американская конгрессвумен осудила власти США за помощь украинским военным

Член Конгресса США Грин призвала отказаться от поддержки Украины из-за нацистов в ВСУ

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин осудила решение властей выделить деньги в рамках помощи Украине и призвала отказаться от поддержки украинских военных. По ее словам, они «пытают собственный народ». Конгрессвумен опубликовала данное сообщение в личном Twitter-аккаунте.

«Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к группировкам нацистов, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей», — написала член Конгресса США.

20 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что общий объем военной помощи Киеву достиг двух миллиардов долларов. Глава Пентагона также заявил, что с 2014 года на Украине находились инструкторы США и союзников, так что ВСУ получат вооружения, которыми обучены пользоваться.

Ранее американский президент Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. 10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.